O temido discurso nos EUA que pode azedar de vez o humor do mercado

Desde o início da semana os investidores estão em compasso de espera pelo discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) no simpósio de Jackson Hole — encontro de representantes de autoridades monetárias que ocorre nos Estados Unidos. Nos últimos dias, vários integrantes do Fed foram de encontro à tese do mercado de que o ritmo de alta de juros no país poderia ser reduzido na próxima reunião de setembro depois dos números de inflação arrefecerem no mês de julho. A plataforma de monitoramento do CME Group mostra que a expectativa de uma alta de 0,5 ponto percentual nos juros deu lugar para um aumento de 0,75 ponto percentual que, caso se confirme, seria idêntico ao da última reunião do comitê.

Essa visão mais pessimista também passou a ser assimilada pelos analistas da Genial Investimentos. “Acreditamos em um Fed mais agressivo em relação às expectativas do mercado, haja vista que a desaceleração da inflação em julho – que trouxe consigo um rali no mercado de ações – apenas se deu devido à correção nos preços do petróleo, ao passo que o núcleo avançou 0,3% frente ao mês anterior”, escreveram. “Em outras palavras, o componente principal da inflação segue sua trajetória de alta e, portanto, nada mudou em relação a percepção do Fed sobre as pressões sobre os preços”, concluem. Índices americanos como o S&P 500 e o Dow Jones acumulam perdas semanais de 2% a 3%.

