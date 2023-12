O tema central da agenda de Silveira na COP28: etanol e biocombustíveis

Em meio ao caos climático que se apresenta em várias partes do mundo, a captura de gás carbônico da atmosfera na produção do etanol foi um dos destaques da COP28. Considerada estratégica na Cop 28, a pauta do etanol e biocombustíveis mobilizou em painéis e encontros bilaterais os deputados da Frente Parlamentar do Etanol, o Ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira e o presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Biocombustíveis Evandro Gussi. Em seu discurso, o presidente Lula também exaltou o papel dos biocombustíveis na proteção do meio ambiente.