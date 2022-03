O telefonema de Biden ao presidente da China e o impacto no mercado

VEJA Mercado | Abertura | 18 de março.

Uma conversa pode ser determinante para o encerramento da semana nos pregões mundo afora. O mercado olha atento, nesta sexta-feira, 18, para o telefonema entre os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e o da China, Xi Jinping, em que o Ocidente procurará entender as intenções da China na incursão lunática do presidente russo, Vladimir Putin, à Ucrânia. A preocupação de autoridades americanas envolve a preocupação de que a China colabore militarmente com o exército russo, fornecendo armas e recursos financeiros para as forças de Moscou.

A expectativa envolve que a China emita sinais claros de que não entrará na guerra. Biden já anunciara que o movimento seria seguido por uma resposta americana. Ainda de olho do outro lado do mundo, as bolsas prometem internalizar o pagamento de títulos soberanos por parte da Rússia — mas a inércia das negociações para um cessar-fogo entre os dois países ainda preocupa. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov negou que os dois países tenham tido avanços significativos nas últimas conversas.