O tamanho e valores das obras em andamento da OEC, em recuperação judicial

Em recuperação judicial e com dívidas de 4,6 bilhões de dólares, a empreiteira OEC (ex-Odebrecht) possui 31 obras em andamento que exigirão dos contratantes 3,6 bilhões de dólares para a conclusão. Coisa grande. A OEC diz que os contratos estão assinados e que tudo vai ser entregue. Nos últimos 5 anos a OEC concluiu 36 contratos totalizando 15 bilhões de dólares.

Em nota, a OEC diz que “o foco central da RJ é equacionar US$ 4,6 bilhões (dólares) em passivos financeiros e operacionais, além de operações antigas dentro do mesmo grupo (intercompany). A fonte de recurso para cumprir com esse objetivo será um crédito de investidor financeiro na modalidade DIP Financing (debtor-in-possession, um aporte de caixa que ocorre num ambiente protegido sob supervisão judicial). O financiamento em negociação pode chegar a R$ 650 milhões. Importante ressaltar que a dívida financeira (referente aos bonds garantidos pela construtora), têm um valor de mercado atualmente bem distinto, abaixo do valor original contabilizado como dívida; além de que foram conduzidas negociações prévias de forma satisfatória com parte expressiva desses credores financeiros. O processo de reestruturação iniciado no final de junho não afetou e não afetará a rotina operacional dos contratos em curso, assim como a execução de novos. Pelo contrário, resultará numa empresa mais hígida, beneficiando toda sua cadeia de clientes, fornecedores e integrantes, num setor essencial para o fortalecimento da economia e melhoria da qualidade de vida nos países onde a empresa atua”.