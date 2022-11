O surpreendente gol contra da Eletrobras após a privatização

A Eletrobras decidiu adiar a migração de suas ações para o Novo Mercado. A companhia deu início a esse processo em outubro e tinha previsão de concluir o movimento no primeiro trimestre de 2023. O Novo Mercado nada mais é que um segmento especial de listagem da B3 para as empresas que adotam práticas de governança corporativa mais rígidas, incorporando um conjunto de processos, leis e costumes mais transparentes no mercado. O compromisso de migrar os papéis é um dos objetivos declarados no plano de transformação apresentado pela companhia após a conclusão de sua privatização. A Eletrobras alega que postergou o movimento “em razão do atual cenário macroeconômico e das condições de mercado” e promete retomar o processo em 2023. Na bolsa de valores, as ações da companhia recuavam 1% por volta do meio-dia, enquanto o índice Ibovespa anotava alta de 2,5%.

