O surpreendente efeito da queda da libra no preço do McDonald’s em Londres

O McDonald’s aumentou o preço do famoso cheeseburger no Reino Unido pela primeira vez desde 2008, há 14 anos, ainda à época da crise econômica mundial. A alta foi de 20%, passando de 99 centavos para 1,19 libra, cerca de 7,70 reais. O aumento acontece em um momento delicado de pressões inflacionárias pelo mundo inteiro e de desvalorização das moedas europeias frente ao real. Somente em 2022, a cotação da libra recuou 15% frente ao dólar. Nesta quarta-feira, 27, uma libra esterlina equivale a 1,2 dólar americano. Oficialmente, a empresa diz que a inflação obrigou a companhia a fazer “escolhas difíceis”, e que todas as redes sofrem com o atual cenário. No Reino Unido, a inflação oficial em 12 meses foi de 9,4% em junho, o maior patamar em 40 anos.

