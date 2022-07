O surpreendente desconhecimento de investidores sobre políticas ESG

Por mais que a fiscalização em cima das políticas ESG (Environmental, social, and corporate governance) das companhias esteja cada vez mais pesada, muita gente ainda não conhece, ou conhece muito pouco, sobre as práticas de sustentabilidade e governança que balançaram os mercados nos últimos anos. Uma pesquisa da XP com seus clientes pessoa física revelou que 53% desses investidores “não possuem nenhum conhecimento” ou “sabem muito pouco sobre ESG”. Os que declaram “saber muito sobre ESG” representam 4% dos entrevistados desse levantamento. Ainda assim, cerca de 90% dos investidores possuem interesse em entender melhor as práticas, enquanto 50% deles responderam que consideram alocar entre 10% e 50% de seus investimentos nesses produtos.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.