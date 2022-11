O sopro de otimismo da China que impulsiona as bolsas

As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, apontam para o positivo depois de sucessivos dias de baixas. Na China, a bolsa de Hong Kong dispara 5% e os preços do minério de ferro em Dalian também avançam 5%, para a casa dos 86 dólares a tonelada. O movimento atípico acontece em meio à especulação entre os investidores de uma reabertura econômica mais robusta no país e também de uma revisão na política de “Covid zero”, que já virou uma pedra no sapato do mercado. Na gangorra da China, hoje o dia é de otimismo entre os investidores. As empresas de consumo e tecnologia são as que mais sobem por lá. Os preços do petróleo brent também avançam 2%. No Brasil, a expectativa é pela repercussão no mercado dos resultados da Petrobras. A estatal lucrou 46 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2022, cifra acima do consenso de mercado.

