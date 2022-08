O sopro de esperança em meio à turbulência na terra da rainha

A leitura preliminar do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido registrou uma contração de 0,1% na economia inglesa no segundo trimestre de 2022, depois de um avanço de 0,8% no primeiro trimestre, mas isso não foi de todo ruim para alguns analistas. O consenso de mercado apontava para um recuo de 0,3%, e os dados de serviço e indústria mostraram um fôlego que o mercado não esperava. “Os dados preliminares trouxeram otimismo para a atividade econômica. Depois de recuar 0,1%, era esperada contração de 0,2%, mas observou-se um avanço de 0,8%. Para melhorar a situação, as surpresas de serviços e indústria no mês de junho trazem perspectiva positiva para o desempenho do terceiro trimestre”, avaliam os analistas da Ativa Investimentos. A produção industrial na Zona do Euro em junho também surpreendeu. Era esperado um avanço de 0,2%, mas a vida real mostrou um crescimento de 2,1%. Os futuros americanos e brasileiros, assim como as bolsas europeias, negociam em leves altas nesta sexta-feira, 12.

