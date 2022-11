O sinal de “normalidade” que Lula quis passar a Arthur Lira

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relatou ao presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), a vocação do governo de transição de enviar, sim, uma Proposta de Emenda à Constituição para alocar o pagamento do Bolsa Família de 600 reais — em detrimento à proposta gestada no governo de transição de preparar uma medida provisória que alocasse os recursos. Segundo aliados de Lula, o recado transmitido pelo presidente eleito a Lira envolve a vontade de voltar a passar um “espectro de normalidade” nas relações entre os poderes, e vem rechaçando a possibilidade da edição da medida provisória. A sinalização vem depois de o Parlamento rechaçar a possibilidade de edição de medida provisória unilateralmente pelo governo eleito. A equipe de transição já articula no Congresso Nacional para angariar apoio ao texto.

Siga o Radar Econômico no Twitter