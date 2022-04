O sinal de alerta para as plataformas de streaming que vem do Reino Unido

As famílias britânicas abandonaram 1,5 milhão de contas de serviços de streaming durante os três primeiros meses do ano, segundo dados da Kantar divulgados pelo Financial Times. As mais atingidas foram Disney Plus, Apple TV Plus e Now. Mas os dados mostram que o número de famílias que usam um serviço de vídeo sob demanda caiu apenas 1,3% entre um ano e outro, mostrando que talvez os britânicos estejam se concentrando em um único serviço. Os pesquisadores dizem que o desejo de economizar dinheiro é a maior razão para o cancelamento. As famílias cortam serviços supérfluos para continuar pagando as contas da casa. Um recado e tanto que vem do Reino Unido. Mas os investidores em geral estão alertas para a queda do número de assinantes desse tipo de serviço. As ações da Netflix, por exemplo, caíram mais de 43% na Nasdaq neste ano.

