O silêncio do Google sobre anúncios do partido de Bolsonaro

O Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro, pagou cerca de 800 mil reais ao Google em apenas dois dias para veicular peças publicitárias com o presidente. O dispêndio fez com que a agremiação se tornasse a maior anunciante do Brasil de conteúdo político através do Google, empresa cuja receita vem principalmente de anúncios. O contexto da transação foram os dois dias que antecederam a convenção do PL no último domingo, 24. Apenas no sábado, o PL gastou 684 mil reais. O Google não retornou a tentativa de contato do Radar Econômico, sem apresentar posicionamento sobre o montante gasto pelo partido. O buscador também não emitiu opinião quanto à acusação de propaganda irregular feita pelo Partido dos Trabalhadores (PT), reportada pela coluna Radar.

O valor empreendido pelo PL serviu para impulsionar dezesseis vídeos com imagens de Bolsonaro, cada um foi exibido de 600 mil a mais de 10 milhões de vezes. Chegaram a ser investidos mais de 90 mil reais na veiculação de um único vídeo. Para efeito de comparação, o Partido dos Trabalhadores (PT) figura como o quinto maior anunciante brasileiro de caráter político no Google. A agremiação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal concorrente de Bolsonaro na eleição presidencial, investiu 152 mil reais em publicidade durante todo o mês de julho, cerca de 80% menos que o PL.

