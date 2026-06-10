O silêncio da PRIO sobre vazamento em Peregrino

Um incidente operacional no campo de Peregrino, operado pela PRIO, entrou no radar do setor de óleo e gás — mas ainda sem explicações públicas da companhia. Segundo informações obtidas pelo Radar Econômico, a empresa reportou um vazamento de 1,4 metros cúbicos de óleo, o equivalente a 1,4 mil litros ou cerca de dez barris de petróleo, ocorrido no início de maio durante uma operação de offloading.

A operação consistia na transferência de óleo armazenado no FPSO de Peregrino para um navio aliviador. De acordo com o relato, as condições climáticas estavam ruins no dia e o balanço teria provocado o rompimento de um cabo de amarração. Com isso, houve uma desconexão forçada do mangote, que caiu na água. O bombeio foi interrompido imediatamente, mas não a tempo de evitar o derramamento no mar.

Não houve registro de feridos nem fatalidades, segundo os mesmos relatos. O ponto sensível, porém, é a falta de transparência pública sobre o episódio. Procurada pelo Radar Econômico para comentar o caso, esclarecer as providências adotadas e informar se houve comunicação aos órgãos ambientais e regulatórios, a PRIO não se manifestou até a publicação desta nota.

O silêncio chama atenção porque operações de petróleo offshore seguem protocolos rígidos de segurança e resposta a incidentes, especialmente em transferências entre FPSO e navio aliviador, etapa considerada crítica pela combinação de volume movimentado, condições marítimas e risco ambiental.