O silêncio da PRIO sobre vazamento em Peregrino
Companhia não se manifestou sobre relato de derramamento de 1,4 mil litros de óleo durante operação de transferência no campo de Peregrino
Um incidente operacional no campo de Peregrino, operado pela PRIO, entrou no radar do setor de óleo e gás — mas ainda sem explicações públicas da companhia. Segundo informações obtidas pelo Radar Econômico, a empresa reportou um vazamento de 1,4 metros cúbicos de óleo, o equivalente a 1,4 mil litros ou cerca de dez barris de petróleo, ocorrido no início de maio durante uma operação de offloading.
A operação consistia na transferência de óleo armazenado no FPSO de Peregrino para um navio aliviador. De acordo com o relato, as condições climáticas estavam ruins no dia e o balanço teria provocado o rompimento de um cabo de amarração. Com isso, houve uma desconexão forçada do mangote, que caiu na água. O bombeio foi interrompido imediatamente, mas não a tempo de evitar o derramamento no mar.
Não houve registro de feridos nem fatalidades, segundo os mesmos relatos. O ponto sensível, porém, é a falta de transparência pública sobre o episódio. Procurada pelo Radar Econômico para comentar o caso, esclarecer as providências adotadas e informar se houve comunicação aos órgãos ambientais e regulatórios, a PRIO não se manifestou até a publicação desta nota.
O silêncio chama atenção porque operações de petróleo offshore seguem protocolos rígidos de segurança e resposta a incidentes, especialmente em transferências entre FPSO e navio aliviador, etapa considerada crítica pela combinação de volume movimentado, condições marítimas e risco ambiental.