O secretário do Ministério da Economia barrado por ligação passada com PT

O secretário de comércio exterior, Lucas Pedreira de Couto Ferraz, almeja subir um degrau na hierarquia do Ministério da Economia para chegar ao cargo de secretário especial de assuntos internacionais e comércio exterior, nesta reta final do governo Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes até mandou seu nome para análise da Casa Civil e GSI, que é praxe para nomeação de secretários. Mas o nome de Ferraz tem sofrido rejeição interna e a Casa Civil barrou temporariamente o nome de Ferraz. O motivo: ele foi filiado por décadas ao PT. Em sua defesa, Ferraz diz que foi filiado ao partido na década de 90 quando fazia parte do movimento estudantil, mas que nunca atuou no partido e sequer sabia que era filiado ao partido. Os registros mostram que ele esteve filiado ao partido pelo menos até 2016. Em 2017, Ferraz diz que se filiou ao Partido Novo, onde ficou por apenas 8 meses. De qualquer forma, Ferraz já está no governo Bolsonaro desde o início e teve seu nome aprovado pela Casa Civil que era então comandada por Onyx Lorenzoni.

