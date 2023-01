O samba da Petrobras em meio ao início do governo Lula

Depois do impacto imediato e negativo, o mercado começa a precificar a retirada da Petrobras do Plano Nacional de Desestatização (PND) — colocada, é verdade, no rol de empresas cuja venda seria viabilizada às pressas pelo governo de Jair Bolsonaro numa tentativa de aplainar as pressões da opinião pública sobre o galopante preço dos combustíveis. Os papéis da empresa desabaram 6,67% no pregão desta segunda-feira, 2, na esteira da medida provisória do governo de Luiz Inácio Lula da Silva de retirar a Petrobras do PND e das falas do presidente acerca do uso das estatais e da possibilidade expressa pelo presidente Jean Paul Prates de colocar fim à política de paridade de preços atrelados ao petróleo. O dólar comercial abriu o dia em alta.

