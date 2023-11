O salto gritante na entrada de capital estrangeiro na bolsa de valores

O fluxo de entrada de capital estrangeiro na bolsa de valores brasileira disparou no mês de novembro em relação aos meses anteriores. Até a última terça-feira, 21, os aportes somente em novembro somavam 13,1 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, os estrangeiros sacaram 2,5 bilhões de reais em outubro, 1,6 bilhão em setembro e 13,21 bilhões em agosto. A virada de jogo acontece depois de novas sinalizações do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, que reduziram a probabilidade de novos aumentos nas taxas de juros americanas. Juros estáveis elevaram o apetite ao risco dos investidores. No Brasil, a reforma tributária foi aprovada no Senado e a meta de déficit zero das contas públicas foi mantida para 2024, pelo menos por ora. No acumulado do ano, o fluxo de capital estrangeiro na bolsa é positivo em 19,5 bilhões de reais.

Siga o Radar Econômico no Twitter