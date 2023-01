O “saldão” por quadros de Guedes entre os governadores

A transição entre os governos de Jair Bolsonaro e de Luiz Inácio Lula da Silva provocou um verdadeiro saldão entre quadros técnicos presentes nas pastas da última gestão por parte de governadores eleitos — especialmente os oriundos do Ministério da Economia. Se o chefe do Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio de Freitas, encampou em sua gestão nomes como os de assessores do ex-ministro Paulo Guedes, como Guilherme Afif, Lucas Ferraz, Samuel Kinoshita e Jorge Lima, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também abarcou membros do extinto Ministério da Economia entre seus quadros.

O governador gaúcho convidou Priscilla Santana para o posto de secretária da Fazenda. Servidora de carreira do Tesouro, foi subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da Secretaria do Tesouro Nacional de Guedes — e chegou a ser cotada pelo ministro para a chefia do Tesouro Nacional. Além dela, levou Pedro Capeluppi, ex-secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura no Ministério do Planejamento no governo de Michel Temer, e ex-secretário de Desestatização no Ministério da Economia, para o comando da Secretaria de Parcerias e Concessões.

Leite também convidou Danielle Calazans para o cargo de secretária de Planejamento, Governança e Gestão — ela havia sido vice-presidente da Caixa e chegou a assumir o comando do banco entre a saída de Pedro Guimarães e a chegada de Daniella Marques.

