O salário turbinado do presidente da Previ 

Chamou muito a atenção de quem acompanha a Previ de perto, a proposta de nomeação do presidente do fundo de pensão do BB, Daniel Stieler, para o conselho de administração da Tupy. Historicamente, o presidente da Previ se dedica somente a conselhos muito estratégicos como o da Vale. Stieler deve assumir o cargo na Tupy no fim de abril, depois de assembleia de acionistas, e assim passará a fazer parte de três conselhos: Alelo, Tupy e Vale. Um cargo em conselho de administração dá uma injeção de capital no salário de presidente do fundo. Na Tupy, por exemplo, o menor salário anual para um conselheiro, em 2021, foi de 465 mil reais. O maior salário ficou por volta de 1 milhão de reais. Stieler chegou à Previ por indicação de Fausto Ribeiro, que assumiu o BB no ano passado quando obteve o apoio do senador Flavio Bolsonaro para o cargo.

