O risco de recessão nos EUA segundo um dos principais bancos do mundo

Apesar de apontar para um risco baixo de recessão ainda neste ano, economistas do Bank of America estimam que a chance da economia americana encolher em 2023 é de 40%, e sem mostrar otimismo quanto a uma redução significativa da inflação.

Um representante da instituição financeira disse que seus piores temores sobre o Fed se confirmaram, afirmando que o Banco Central americano foi lento na elevação dos juros e agora está tendo que correr atrás do prejuízo. Por isso o aumento de 0,75 pontos na última quarta-feira, o maior desde 1994. O Bank of America também prevê que o Fed eleve os juros a mais de 4% eventualmente.



Uma pesquisa do Financial Times com economistas renomados corrobora com a versão do Bank of America. No levantamento divulgado neste mês, 70% dos respondentes acreditam que, se houver recessão, ela ocorrerá em 2023. Apenas 2% acreditam que o contração da economia já ocorreria em 2022.

