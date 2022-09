O resultado prático do 7 de Setembro de Bolsonaro para o mercado

O mercado financeiro colocava dúvidas em cima das festividades de 7 de Setembro depois das manifestações antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro em 2021. É fato que alguns grupos de seus apoiadores ainda defenderam golpes militares e a destituição de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), mas o discurso em si foi visto como mais “ameno” para alguns analistas. “O presidente decidiu adotar um comportamento intermediário. De um lado, como enfrentamento ao STF, convidou os empresários que tiveram suas contas bloqueadas pelo ministro Alexandre de Moraes no WhatsApp, mas, por outro, o discurso em si foi bem menos agressivo este ano”, avaliam os analistas da Genial Investimentos. Contudo, o evento pode não resultar em efeitos práticos para a campanha de Bolsonaro. “Em termos eleitorais, o evento não deve trazer vantagem ao presidente, visto que não se tratou de uma novidade. A reverberação do evento pode até surtir algum efeito, já que as bases se inflamam com a força do candidato, mas, por outro lado, isso também deve gerar efeitos contrários dos opositores em magnitude semelhante”, diz Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa Investimentos.

Nos mercados, as bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, apontam para leves altas na manhã desta quinta-feira, 8. No radar dos investidores está a decisão do Banco Central Europeu de subir os juros de 0 para 0,75%, o maior patamar desde 2011, o que tende a pressionar economias do mundo inteiro.

