O resultado impressionante do Ipiranga em decorrência do preço da gasolina

A Ipiranga surfou na onda dos altos preços dos combustíveis e apresentaram números robustos ao mercado. A rede de postos, que é comandada pela Ultrapar, viu as receitas saltarem para 33,7 milhões de reais no segundo trimestre de 2022. O lucro operacional do Ipiranga subiu quase 200% ao sair dos 209 milhões de reais igual período de 2021 para 591 milhões de reais. Na comparação com o primeiro trimestre de 2022, o crescimento foi de 45%. “Conseguindo repassar maiores preços médios, as receitas evoluíram em decorrência dos maiores volumes vendidos e aumento de preços com insumos”, escreveram os analistas da Ativa Investimentos. Em toda a sua linha de atuação, a Ultrapar saiu do prejuízo e lucrou 420 milhões de reais no segundo trimestre. “O forte desempenho da Ipiranga pode fornecer uma leitura positiva para o setor de distribuição de combustíveis”, projeta o Credit Suisse. Às 11h40, as ações da companhia subiam 1,56%.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.