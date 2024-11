O resultado expressivo do Grupo Patrimar no terceiro trimestre

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Grupo Patrimar, construtora e incorporadora que opera em Minas Gerais, Rio de Janeiro e interior de São Paulo, registrou receita líquida de 1,5 bilhão de reais nos últimos doze meses, com trimestre encerrado em setembro deste ano. O aumento é de 25% frente ao mesmo período do ano anterior.

A receita líquida do Grupo Patrimar atingiu 1,1 bilhão de reais no acumulado dos nove primeiros meses do ano, representando um crescimento de 12% em relação ao mesmo período de 2023.

O lucro bruto no acumulado de nove meses foi de 223 milhões de reais, um crescimento de 4% em relação ao mesmo período do ano anterior. No período de 12 meses, o lucro bruto foi de 302 milhões de reais, 20% superior ao período de 2023.