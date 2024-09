Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Seguros Unimed, braço segurador e financeiro do Sistema Unimed, obteve um faturamento de 3,6 bilhões de reais no primeiro semestre de 2024, representando um crescimento de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior.