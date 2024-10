O resultado expressivo da Rodobens em venda de consórcios

A Rodobens registrou crescimento de cerca de 74% no número de cotas de consórcio de imóveis vendidas entre 2020 e 2023. A faixa etária predominante dos consumidores é de 40 a 44 anos, com uma predominância de homens. A região Sudeste lidera com o maior valor médio de cota, que é de 222,9 mil reais. Além disso, 67% dos clientes que possuem cotas de imóvel e cotas ativas estão localizados no interior, enquanto 33% residem na capital. Em 2020, foram vendidas 11 764 cotas, valor que representa 2,3 bilhões de reais. Em 2023, foram 20 559 vendas, com 4,7 bilhões de reais.