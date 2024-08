O resultado expressivo da Bradesco Seguros no primeiro semestre

O faturamento dos produtos comercializados nos canais digitais do Bradesco Seguros atingiu 2,7 bilhões de reais no primeiro semestre de 2024, chegando a 2,2 milhões de itens, com crescimento de 42% na quantidade de negócios em comparação com o mesmo período de 2023. O app da Bradesco Seguros, que reúne cerca de 90 funcionalidades considerando todas as linhas de negócios, alcançou, no semestre, a marca de um milhão de usuários únicos e 5,5 milhões de transações por mês.