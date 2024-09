O resultado da estratégia de R$ 25 bi do Banco Central para frear o dólar

O Banco Central realizou três leilões de dólares entre a última sexta-feira, 30, e esta segunda-feira, 2, para tentar frear e conter a valorização do dólar no Brasil. As operações foram à vista e de swap cambial. Ao todo, foram 4,5 bilhões de dólares (25 bilhões de reais) em leilão. Nesta segunda-feira, o dólar é negociado em estabilidade, cotado a 5,64 reais. Na última quinta-feira, 29, antes dos três leilões, a moeda americana fechou o pregão a 5,63 reais. Roberto Campos Neto, presidente do BC, afirmou que os leilões aconteceram em razão de oscilações atípicas no dólar. “A gente está tendo um movimento de fluxo atípico por um rebalanceamento de um índice. Cabe ao BC mapear qual o tamanho desse desbalanceamento, quanto precisa para suprir esse fluxo que é atípico, e a gente também está olhando a diferença do que a gente entende que é um descolamento muito grande dos fundamentos, às vezes por critério de liquidez, às vezes por ruídos de curto prazo”, disse no evento ExpertXP, na última sexta-feira.

