O resultado da Azul que ultrapassa até mesmo o pré-pandemia

As vendas da Azul Viagens, agência de turismo da Azul, apresentaram um crescimento de 60% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2019, ano pré-pandemia. Quando considerado apenas o mercado brasileiro, o crescimento foi de 70%, com destinos como João Pessoa, Rio de Janeiro e Maceió apresentando as maiores altas. Viagens internacionais tiveram um aumento significativo especialmente no segundo trimestre de 2022, com uma alta de 80% em comparação com os mesmos meses de 2019. Lisboa foi destaque, com três vezes mais vendas que a média.

Também comparando o início deste ano com o de 2019, o faturamento das Lojas Azul Viagens cresceu em 35%. A marca possui sete lojas a menos que antes da pandemia, com 43 unidades, mas alega a intenção de recuperar a quantidade de instalações até o fim deste ano.

