O recorde de vendas da Ford Ranger no Brasil

A Ford Ranger fechou o mês de junho com o maior volume de vendas da sua história, com 3 026 emplacamentos. Esse desempenho garantiu também a maior participação de mercado dos últimos três anos, de 25,1%, e a vice-liderança do segmento de picapes médias.

Em 2023, a Ranger foi a picape que mais cresceu no mercado, com 42,5% e mais de 20 000 unidades. No acumulado do primeiro semestre de 2024, somou 12 772 unidades, um crescimento de 53% comparado ao mesmo período do ano passado.