O recado velado do presidente do Banco Central a Lula

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, passou um recado velado ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 15. Sem citar Lula, Campos Neto afirmou, no Brazil Conference, evento realizado pelo grupo Lide em Nova York, que a “pandemia deixou cicatrizes”, mas que o país precisa “mostrar ao mundo que temos credibilidade fiscal”. “Precisamos de um conjunto de políticas sociais, mas com responsabilidade”, disse Campos Neto. O caminho contrário em relação à preocupação com o cenário fiscal, segundo ele, seria mais nocivo exatamente para os mais pobres.

