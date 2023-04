O recado velado de Campos Neto na sala do Copom

Alvo quase diário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo atual patamar da taxa básica de juros, a Selic, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, pendurou na sala do Comitê de Política Monetária (Copom) um quadro com a seguinte frase: “Autoridade do argumento vale mais que o argumento de autoridade”. Para quem pergunta, ele explica: “Prefiro influenciar pelo conhecimento, não pela força”.

