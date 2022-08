O recado saudita sobre preço da gasolina que nem fez cócegas na Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 22 de agosto.

O ministro de Energia da Arábia Saudita disse à Bloomberg que pode reduzir a produção de petróleo do país “a qualquer momento” por causa da volatilidade nos preços. Os sauditas são os maiores exportadores da commodity no mundo e o segundo maior produtor de petróleo. Em um cenário de oferta ainda apertada pelas sanções impostas à Rússia pela guerra na Ucrânia, qualquer oscilação na produção pode mexer nos preços. A virada na cotação do petróleo e a blindagem da Petrobras nesse assunto são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 22.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade