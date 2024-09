O recado do Morgan Stanley a clientes após piora na percepção do Brasil

Os analistas do banco Morgan Stanley discordam do pessimismo que tomou conta do mercado em relação ao futuro da taxa Selic no Brasil. O mais recente Boletim Focus identificou um aumento de 11,25% para 11,50% ao ano na previsão para o final de 2024. Tal visão do relatório abre um espaço para um aumento de 0,75 ponto percentual nos juros somente neste ano. Os analistas escrevem em relatório enviado a clientes que a desaceleração do crescimento econômico global, o risco de uma recessão nos Estados Unidos e os cortes de juros por lá devem culminar em um aperto monetário menos pesado do que se espera. “Nossa equipe econômica do Brasil prevê um ciclo de aperto mais moderado do que o precificado pelo mercado”, escrevem.



No mesmo relatório, os analistas entendem que o aumento do chamado diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos pode beneficiar empresas de concessões, shoppings, energia e saneamento. Por outro lado, há uma cautela maior para os papéis dependentes do consumo cíclico.