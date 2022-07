O recado do mercado a Bolsonaro e à Petrobras depois de queda na gasolina

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 19 de julho.

A Petrobras anunciou uma redução de 5% no preço do litro de gasolina nas refinarias, o equivalente a uma queda de 20 centavos. Foi o primeiro corte desde dezembro de 2021, e que já era esperado pelos investidores depois das recentes quedas do petróleo pelo risco cada vez maior de uma recessão nas economias. Os analistas do Credit Suisse afirmam que os preços, agora, estão defasados em relação ao mercado internacional, mas, surpreendentemente, as ações da Petrobras fecharam o dia em alta de 2%. O recado do mercado ao presidente Jair Bolsonaro e à Petrobras e a nova alta do índice Ibovespa são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 19.

