O recado do CEO da Gerdau sobre as importações de aço chinês

A siderúrgica Gerdau reportou lucro de 2,1 bilhões de reais no segundo trimestre, uma queda de 50% frente ao número registrado no igual período de 2022. A desaceleração das economias norte-americana e chinesa são os principais fatores que afetaram os resultados, uma vez que o ciclo de alta nas taxas de juros elevou o risco de uma recessão mundo afora. Além desses obstáculos, o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, também aponta para uma outra variável que pressiona especificamente o mercado brasileiro. Em teleconferência com analistas de bancos e corretoras, o executivo apontou que a concorrência da produção da empresa com o aço chinês é desleal. “O mundo está sendo inundado por aço chinês, que é subsidiado e não competitivo. Não é uma conta fácil. Existe uma preocupação grande porque as economias maduras colocam alguma proteção ao seu mercado contra competições desleais”, afirmou. As ações da Gerdau recuavam 3,5% por volta de 13h30.

