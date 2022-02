O recado de Lira sobre a PEC dos combustíveis e o efeito eleitoral

O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu hoje que a questão dos combustíveis seja resolvida com o PLP 11/2020 que já foi votado na Câmara e está sob análise no Senado. O projeto prevê mudança na forma de cálculo do ICMS, estabelecendo um valor fixo a ser cobrado. Se o caso dos combustíveis for discutido em uma Proposta de Emenda à Constituição, Lira lembra que uma PEC começa com um texto e pode terminar com um texto completamente diferente. O outro ponto, segundo Lira, é que uma PEC demora muito para ser aprovada. Ou seja, demoraria a ter efeito no bolso do consumidor. A posição vem depois que o Banco Central alertou que poderá ter que subir mais os juros caso uma PEC afeta o fiscal e com isso as expectativas de inflação.

De qualquer forma, essa mudança no ICMS seria inócua caso o preço do petróleo dispare ou mesmo o dólar. Especialistas dizem que mesmo com o petróleo no atual patamar, se o dólar estivesse na casa dos 4,50 reais, os preços dos combustíveis poderiam estar 14% menores.

