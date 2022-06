O recado de Bolsonaro para os futuros novos conselheiros da Petrobras

O presidente Jair Bolsonaro deu a dica sobre a missão do novo conselho de administração da Petrobras: acabar com a paridade internacional de preços. Em entrevista à rádio Itatiaia, nesta quarta-feira, 22, ele disse que não tem como mudar a lógica de formação de preços da Petrobras com uma canetada, mas que o conselho pode mudar a paridade de preços internacionais que foi introduzida no estatuto da companhia. “Se for o caso, o próprio conselho muda a PPI”, disse Bolsonaro. Os nomes dos novos conselheiros foram enviados à Petrobras pelo Ministério de Minas e Energia e a empresa vai convocar assembleia de acionistas para que seja feita a mudança.

