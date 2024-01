O recado de Alexandre Silveira a representantes do setor elétrico

Durante uma reunião com representantes do setor elétrico, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, defendeu o novo nome para substituir o antigo secretário-executivo da pasta, Efrain Cruz, pelo ex-assessor jurídico na pasta, o Arthur Cerqueira Valerio. Durante a reunião, Silveira deixou claro estar “empenhado em evitar o aumento da tarifa e em reorganizar a colcha de retalhos que o setor elétrico virou nos último anos”. Segundo pessoas próximas ao ministro, o governo “não vai abrir mão da segurança energética” e os diversos segmentos dentro do setor estavam atuando forte nos bastidores para conseguir mais subsídios. “Precisamos chegar a um denominador comum para evitar a armadilha tarifária que está posta, mas vamos atuar para evitar que a tarifa pese no bolso do mais pobre e atrapalhe o desenvolvimento nacional”, disse Silveira segundo pessoas presentes na reunião.