O recado ameaçador do Centrão para Lula e o PT 

A estratégia do centrão é atacar o PT, como deixaram claros os artigos do ministro chefe da Casa Civil e representante número 1 do Centrão no governo, Ciro Nogueira, publicados na grande imprensa na semana passada. Mas a ameaça mesmo para o PT tem nome: Orçamento. “Se o PT ganhar, quem vai fazer o Orçamento do primeiro ano do PT?”, pergunta um importante representante deste grupo. “PT, melhor baixar a bola. A transição também é período importante.”

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.