O real plano de Haddad para acalmar a bolsa e apressar regra fiscal

VEJA Mercado em vídeo | 28 de março.

A nova regra fiscal do Brasil deve ser anunciada pelo ministério da Fazenda ainda nesta semana. A promessa foi feita por Fernando Haddad, chefe da pasta. O aceno foi bem recebido pelos investidores e o índice Bovespa negocia em forte alta nesta tarde. Os planos do ministro foram apressados depois do cancelamento da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. A real intenção de Haddad ao acelerar discussões sobre o arcabouço fiscal e a reação do mercado são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 28.

