O que significa o ressurgimento de Guido Mantega para a campanha de Lula

Chamou a atenção a escolha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para uma série de artigos publicados no jornal Folha de São Paulo por assessores econômicos dos principais pré-candidatos à Presidência da República. Lula escalou Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de sua gestão e de Dilma Rousseff, para assinar o texto, que deverá ser publicado na próxima terça-feira, 4. Aliados do petista afirmam que a escolha não envolve a campanha do ex-presidente e que Lula “nem anunciou candidatura”.

Esses mesmos interlocutores afirmam que Lula e Mantega têm contatos frequentes, mas que não significam nenhuma sinalização em relação a uma possível candidatura. Lula tem protelado o anúncio de sua equipe, assim como que guinada dará aos assuntos relacionados às algúrias econômicas do país. Os consultores do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, Nelson Marconi; e de João Doria, Henrique Meirelles, já assinaram seus artigos. Affonso Celso Pastore, assessor econômico do ex-juiz Sergio Moro, também apresentará seus pontos durante a semana.

