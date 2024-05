O que pensa o Grupo Fleury sobre gestão do governo no ministério da Saúde

Jeane Tsutsui, presidente do Grupo Fleury, rede de medicina diagnóstica, afirmou em entrevista ao programa VEJA S/A que o setor de saúde ainda enfrenta um desafio de sustentabilidade. A executiva disse que o envelhecimento da população e o aumento de doenças crônicas exigem o uso adequado de recursos. Tsutsui também falou sobre a atuação do governo federal no ministério da Saúde depois das sucessivas trocas na pasta durante a pandemia de coronavírus. “A gente enxerga com muita admiração o trabalho do governo no ministério da Saúde. Estabilidade, investimento e boa gestão são fatores fundamentais para vencer os desafios da saúde pública e privada”, disse. O programa VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

