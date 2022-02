O que passa pela cabeça de um gestor num dia de guerra?

VEJA Mercado | Fechamento da semana | 21/02 a 25/02.

“Todo mundo entrou mais cedo na quinta-feira porque tinha gente pedindo para zerar as posições em bolsa, mas o pânico não faz bem a ninguém. Depois que a nuvem passa, você vai correr atrás do próprio rabo”, reflete Rodrigo Knudsen, gestor da Vitreo. A Rússia invadiu a Ucrânia na madrugada da última quinta-feira, 24, e os mercados internacionais entraram em pânico. Mas durou pouco. Menos de um dia.

A oscilação desta semana nem chega perto do que as bolsas caíram no início da pandemia, mas revelam o necessário jogo de cintura na relação entre gestor e investidor. “Quando acontece algum fato explosivo, o melhor a se fazer é ‘nada'”, recomenda Knudsen, que trabalha no mercado financeiro há 25 anos. E de fato, o cenário pouco mudou. Depois de o presidente americano Joe Biden afirmar que não vai entrar em conflito com a Rússia por causa da Ucrânia, os ânimos se acalmaram.

No fim das contas, o Ibovespa até subiu no acumulado da semana, A leve alta foi de 0,23%, aos 113.141 pontos. O dólar, que chegou a baixar de 5 reais, encerrou a semana cotado a 5,155 reais, uma alta de 0,31% em relação à semana anterior. O petróleo brent foi a 110 dólares o barril, mas fechou a semana na casa dos 95 dólares. Ainda assim, o alerta é de que é cedo para afirmar que as nuvens passaram e que o sol vai voltar a raiar, mas agora a bolsa só volta a funcionar na Quarta-feira de Cinzas.

