O que os novos números da B3 dizem sobre o momento da bolsa de valores

Atualizado em 13 out 2022, 14h10 - Publicado em 13 out 2022, 14h32

A B3 divulgou uma prévia dos seus números operacionais de setembro e alguns dados chamaram a atenção do mercado. O principal deles foi a queda de 15% no volume financeiro médio diário do segmento de ações em relação ao mesmo período de 2021, para 29,4 bilhões de reais. A receita média por contrato também registrou recuo de 1,8% na base anual, para 0,87 real, e o volume médio diário de negócios de derivativos, que inclui juros, câmbio e commodities, apresentou ligeira redução de 0,1%, ficando em 5,39 bilhões de reais.

Para alguns analistas, os números revelam um cenário ainda nebuloso e complicado para o mercado financeiro, sobretudo no segmento de ações. “Esperamos que esse ano seja mais fraco, especialmente no segmento de ações, devido à alta de juros e ao baixo crescimento econômico que deixam o mercado menos atrativo”, escrevem os analistas da Genial. Por outro lado, a equipe do Itaú BBA avaliou logo após o primeiro turno das eleições que os negócios da B3 podem melhorar em função dos resultados que surpreenderam os investidores. Por volta das 14h, os papéis da B3 recuavam 2,3%. O Radar Econômico antecipou como a disputa entre Lula e Bolsonaro afeta a dona da bolsa brasileira.

