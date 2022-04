O que o Zidane tem em comum com o VP de relações institucionais da Vale?

Luiz Eduardo Osorio, que é vice-presidente de relações institucionais e comunicação da Vale, deixará a empresa a partir de junho e, no fim de semana, foi homenageado no Linked In pelo vice-presidente de estratégia da empresa, Luciano Siani Pires. Nos corredores de Brasília, o pessoal que costuma receber Osorio achou altamente dúbia a homenagem. No post, Pires fala longamente sobre o papel de um diretor institucional no mundo de hoje, que, segundo ele, não é mais de um mero lobista. Já no final, ele diz que Osorio desempenhou a função como Zidane nos campos de futebol: “elegância, movimento e leveza”. O problema é que Zidane é mais conhecido mesmo pela cabeçada que deu em campo durante a final da Copa da Alemanha, em 2006.

