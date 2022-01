O que o McDonald’s tem a ver com Elon Musk e o presidente de El Salvador?

Em meio à queda generalizada das cotações das criptomoedas ontem, segunda-feira, 24, o perfil oficial do McDonald’s postou uma pergunta: como vão as pessoas que administram contas de criptos? Era a empresa entrando na brincadeira da comunidade bitcoin. Cada vez que as moedas despencam, os investidores desses ativos costumam postar memes dizendo que vão acabar fritando hambúrguer no McDonald’s. Foi o caso do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que adotou o bitcoin oficialmente no país, e ontem postou uma foto com o uniforme do McDonald’s em seu perfil.

how are you doing people who run crypto twitter accounts — McDonald's (@McDonalds) January 24, 2022

Elon Musk, o maior garoto propaganda de criptomoedas, não poderia ficar de fora da brincadeira. Nesta manhã, o superbilionário postou um tuíte em que diz que vai comer uma boa refeição ao vivo na TV se o McDonald’s começar a aceitar a dogecoin, a criptomoeda que nasceu de um meme e subiu feito um foguete a Marte. O McDonald’s americano já aceita bitcoins como pagamento. A propósito, o bitcoin está se recuperando nesta terça-feira, 25, e sobe quase 10% em 24 horas.

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022

