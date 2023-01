O que o discurso de Alckmin indica sobre o futuro da indústria

O vice-presidente Geraldo Alckmin tomou posse, nesta quarta-feira, 4, como ministro da Indústria e do Comércio. Alckmin usou seu primeiro discurso como ministro para defender a reindustrialização do país e fomentar a maior participação do setor no Produto Interno Bruto (PIB) do país. “A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o crescimento sustentado. A indústria brasileira precisa urgentemente expandir sua participação no Produto Interno Bruto”, afirmou ele, que classificou o Brasil como um país que sofreu com a “desindustrialização precoce”.

Alckmin defendeu que o desenvolvimento do setor é necessário dada a conjuntura atual, em meio à pandemia de Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia. O vice-presidente afirmou que a indústria puxou o crescimento do país entre as décadas de 1920 e 1980, antes de ser encolhida — e alfinetou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Depois de quatro anos de descaso, de má gestão pública e de desalinho com os principais problemas brasileiros, o presidente Lula determinou a recriação do Ministério”, afirmou ele. Alckmin disse ainda que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) será primordial para a atuação da nova pasta.

