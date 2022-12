O que o consumo das classes baixas diz sobre a situação econômica do país

O consumo das classes C e D no Brasil aumentou 6% em outubro ante setembro deste ano, de acordo com a Pesquisa de Hábitos de Consumo da Superdigital, fintech focada em empoderamento econômico. O levantamento é realizado mensalmente e busca traçar o perfil do consumidor das classes C e D do Brasil. A pesquisa aponta que o aumento foi puxado pela região Norte com um acréscimo de 8,5% no consumo. Outra região que registrou crescimento foi o Sudeste, com um aumento de 3,5%. Contudo, apresentaram queda o Centro Oeste, de 5%; o Nordeste, de 3,1%; e o Sul, de leves 0,03%.

Os setores que se destacaram com as altas mais significativas foram Diversão e Entretenimento, com aumento de 9%; Supermercados, avançando 8%; Lojas de Artigos Diversos, que subiram 7%; Prestadores de Serviços (4%), Combustíveis (4%), Restaurantes (3%), Hotéis e Motéis (3%), Transportes (3%) e Drogaria e Farmácia (3%). Já os setores que mais tiveram quedas no consumo foram de Rede Online (-11%) e Companhias Aéreas (-6%). O levantamento mostrou também que o principal gasto no orçamento continua sendo com Supermercado, representando 40,2% dos dispêndios.

