O que o Centrão pensa do indulto dado por Bolsonaro a Daniel Silveira

O Centrão garante que seus representantes no entorno do presidente não sabiam da intenção de Bolsonaro de dar o perdão ao deputado federal Daniel Silveira e que a decisão foi tomada por um círculo íntimo do presidente, que inclui alguns generais. Perguntado sobre o indulto, um líder do centrão foge do assunto e brinca: “nosso assunto é FNDE e pastores do MEC”. A brincadeira faz referência à gravidade do confronto agora estabelecido entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal (STF), fazendo com que as denúncias de desvios no Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação e de propinas de pastores no MEC fiquem em segundo plano.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.