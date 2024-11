O que mais agradou Gilberto Tomazoni, CEO da JBS, após encontro no G20

CEO da JBS, Gilberto Tomazoni não poderia ter gostado mais de participar do G20. “É muito importante o reconhecimento na declaração dos líderes do G20 do papel dos sistemas alimentares como aliado no combate à pobreza e para acabar com a fome ao mesmo tempo em que enfrentam a mudança de clima e a perda de biodiversidade”, diz. “Os líderes globais também entenderam como essenciais os três caminhos que propusemos na Força-Tarefa do B20: a necessidade de elevar a produtividade no campo, o comércio justo e o acesso a financiamentos”. Tomazoni participou de reuniões sobre sistemas alimentares no B20, encontro de executivos das maiores economias.

O documento oficial do G20, elaborado pelos países participantes, diz que “o mundo produz alimentos mais do que suficientes para erradicar a fome. O que precisamos é de vontade política para criar as condições para expandir o acesso a alimentos”.

“Embora se reconheça a importância da produção doméstica, a diversificação das cadeias de suprimento internacionais, regionais e locais também é uma forma importante de fortalecer a resiliência das cadeias de abastecimento alimentar mundiais a choques externos. Nosso objetivo também é responder aos desafios da escassez de fertilizantes, incluindo o fortalecimento da produção local, o comércio, o aumento da eficiência dos fertilizantes e o uso de biofertilizantes, ao abordar a necessidade de melhorar a saúde do solo e reduzir a poluição da água”, diz o documento.