O que Lula diz sobre a conversa do partido com Persio Arida

O ex-presidente Lula disse nesta terça-feira, 31, que não vai queimar “um ou outro economista” para fazer a interlocução com o mercado financeiro, e que tem mais de 90 economistas em seu grupo de trabalho. “Eu não vou ficar indicando economista. Eu tenho 90 economistas participando do grupo de trabalho, tem gente do mercado, eu não vou queimar um ou outro economista”, disse Lula em entrevista à Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. “O mercado precisa conversar com o candidato a presidente. E na hora que eu tiver interesse eu vou conversar com o mercado”, pontuou.

Sobre um suposto encontro com o economista e ex-presidente do Banco Central, Pérsio Arida, o pré-candidato a presidência pelo PT confirmou a conversa e disse que o encontro partiu de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin. “O Pérsio Arida foi indicado pelo companheiro Alckmin para conversar com a Fundação Perseu Abramo sobre o programa de governo, e ele foi conversar. Eu acho que é razoável que se converse, nós não somos donos da verdade, queremos conversar com todo mundo. O programa de governo não pode ser do PT”, concluiu.

